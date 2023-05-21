В Свердловской области загорелся многоквартирный жилой дом В поселке Арамиль Свердловской области загорелся многоквартирный жилой дом

Фото: МЧС Свердловск

В поселке Арамиль Свердловской области произошел пожар в хозяйственных постройках, который впоследствии перекинулся на жилой дом, сообщает в Telegram пресс-служба регионального управления МЧС. Жильцы в срочном порядке эвакуировались из здания. По данным ведомства, общая площадь пожара составила 1500 кв. м. В 18:02 (16:02 мск) возгорание было локализовано. По предварительным данным, в результате никто не пострадал.

Днем 21 мая поступило сообщение о возгорании на улице Ломоносова. Прибывшие к месту вызова огнеборцы установили, что произошло возгорание хозяйственных построек. Быстрому распространению огня способствовала плотная застройка и порывы ветра. Огонь перешел на многоквартирный жилой дом барачного типа. Площадь пожара составляет 1500 кв. м. <...> В 18:02 огнеборцы локализовали пожар на площади 1500 кв. м. Информации о пострадавших не поступало, — говорится в сообщении МЧС.

Управление МЧС по Свердловской области с начала недели сообщает о многочисленных лесных пожарах в регионе. На данный момент было зафиксировано более 30 очагов возгорания.

Ранее сотрудники Госавтоинспекции в Свердловской области перекрыли участок автотрассы из Екатеринбурга в Алапаевск из-за дыма от лесных пожаров. В ведомстве подчеркнули, что дым создает плохую видимость на дороге. Жителей области просят объезжать этот участок трассы.

До этого в Свердловской области на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов столкнулись более девяти автомобилей. Авария произошла в результате плохой видимости на дороге из-за дыма от лесных пожаров, а также из-за превышения скорости некоторыми водителями. По данным Госавтоинспекции, в результате ДТП погиб один человек, еще шестеро получили различные травмы.