В Свердловской области охранники клуба избили посетителей ногами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Каменске-Уральском Свердловской области охранники ночного клуба Joy избили ногами нескольких посетителей. По словам очевидцев, инцидент начался со словесной перепалки, а затем перерос в драку. Администрация клуба утверждает, что посетители сами напали на охранников, сообщает портал Е1.

Один из свидетелей происшествия снял его на видео. На кадрах видно, как несколько молодых людей избивают трех человек, лежащих на полу. На переднем плане один из них методично наносит удары кулаками и ногами по голове и корпусу одного из посетителей. Тот при этом не сопротивляется.

Жители города прокомментировали произошедшее в соцсетях. По их словам, такие инциденты в клубе – не редкость. Охранники применяют силу к посетителям по малейшему поводу, а администрация на это не реагирует. Так же как и на торговлю наркотиками в заведении.

В региональном управлении МВД порталу подтвердили информацию о драке. Пол имеющимся у полиции сведениям потасовка началась из-за требования охранников к посетителям предъявить билеты при входе. В ведомстве добавили, что по факту произошедшего будет проведена проверка.

В администрации клуба порталу рассказали, что у появившегося в Сети видео нет начала, где четверо посетителей нападают на одного из охранников. Там также добавили, что в итоге «все разошлись мирно», претензий к клубу у посетителей нет. Пострадал один охранник, но он заявление в полицию писать не будет, поскольку это часть его работы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье охранник школы забил до смерти своего напарника на рабочем месте. По его словам, таким образом он хотел проучить мужчину за то, что тот принес на работу и распивал алкоголь.