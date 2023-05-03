Сургутский ДК ополчился на песни Bon Jovi и Анны Асти из-за СВО Критик Кармунин: в ДК Сургута музыкантам запретили исполнять песни артистов, осудивших СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Асти

В одном из Дворцов культуры в Сургуте запретил кавер-группам исполнять на сцене песни некоторых «нерекомендованных» артистов. Список с треками, рассмотренный администрацией, опубликовал музыкальный критик Олег Кармунин в Telegram-канале «Русский шаффл».

Кругом враги. Поэтому бдительный работник Дома культуры решил проанализировать репертуар кавер-групп. Быть может, они поют вражеские песни? Он сел, погуглил и натурально сделал список песен с дичайшим комментарием по каждому пункту, разъясняющий, что петь можно — а что нельзя, — пишет Кармунин.

В отдельной колонке красным оказались помечены запрещенные композиции в репертуаре, а зеленым — разрешенные. К запретам прилагаются пояснительные комментарии. Например, хит Джона Бон Джови нельзя исполнять, поскольку рокер принял участие в концерте Stand Up For Ukraine, на котором трижды выкрикнул лозунг «Слава Украине». Хит Artik & Asti оказался под запретом, поскольку солистка Анна Асти никак не высказывалась об СВО. Песня Майкла Джексона в репертуаре осталась с припиской «По сути он умер».

Один из сургутских коллективов подтвердил изданию «Подъем», что такая практика действительно имеет место в местном учреждении культуры.

Музыки хватает. Есть, конечно, моменты, когда дамы, чьи сердца были съедены плохими людьми, хотят слышать Лободу, то, девушки, извините, поплачете под Славу. Да, не все песни, которые люди хотят услышать, нам доступны. В таких реалиях мы живем, — заявил музыкант.

Ранее глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил, что запретил ряду артистов посещать региональную столицу с концертами. Среди тех, кому запрещено выступать на ростовских площадках из-за отношения к СВО оказались Ани Лорак, «ДДТ», «Мумий Тролль», «Машина времени», Валерий Меладзе и Александр Ревва.