Следователи признали вора в законе Зятька виновным в собственной гибели

https://static.news.ru/photo/50635976-461c-11eb-983f-fa163e074e61_660.jpg Фото: hmao.sledcom.ru

В Сургуте прекратили расследование столкновения катера и баржи, в результате которого погиб Владимир Зятьков, известный в криминальном мире как вор в законе Зятёк.

В результате аварии в сентябре погибли четыре человека, ещё четверо пострадали, в том числе трёхлетний ребёнок. Родственница одной из пострадавших считает, что в ЧП виновен хозяин баржи, так как он не подсветил своё судно. Однако сотрудники правоохранительных органов пришли к другому выводу.

Катер принадлежал Зятькову, который в день трагедии собрал на нём несколько человек, в том числе и свою жену. Они поехали за грибами. Следователи пришли к выводу, что 65-летний авторитет, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, сам взялся за штурвал катера, превысил скорость и врезался в баржу, сообщает KP.RU.

Место Владимира Зятькова в криминальном мире занял другой авторитет — Андрей Братына, считающийся ставленником погибшего вора. Он стал новым смотрящим за Ханты-Мансийским автономным округом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что четыре человека погибли и столько же получили ранения в результате столкновения катера и баржи на реке Чёрная в районе Сургута.