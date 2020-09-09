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Четыре человека погибли при столкновении катера и баржи в Сургуте

20:34, 09 сентября 2020 20
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре человека погибли и столько же получили ранения в результате столкновения катера и баржи на реке Чёрная в районе Сургута.

На реке Чёрная возле города Сургут — столкновение прогулочного частного катера и большой баржи, которая перевозит автомобили. Четверо погибших и четверо пострадавших, из них один ребёнок, — сообщил РИА Новости представитель в экстренных службах региона.

Всего на катере было восемь человек, владелец судна скончался.

Ранее в районе тайского острова Пхукет произошло столкновение катеров. Инцидент случился утром 10 февраля. На одном из судов находились 39 россиян. Пострадали 22 человека, двое детей погибли. По данным посольства России в Таиланде, выяснилось, что это брат и сестра из Челябинской области, писал NEWS.ru.

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