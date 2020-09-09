Четыре человека погибли при столкновении катера и баржи в Сургуте

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В подмосковном Подольске следователи разбираются в обстоятельствах гибели двух 19-летних парней, которые отравились угарным газом в гараже. Тела молодых людей без видимых телесных повреждений были обнаружены 8 сентября.

По предварительным данным эксперта, смерть юношей наступила из-за работавшего двигателя автомобиля, который стоял в запертом гаражном боксе, сообщили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета. На данном этапе организована доследственная проверка,...