Четыре человека погибли при столкновении катера и баржи в Сургуте

https://static.news.ru/photo/6ca0772e-f2c3-11ea-8da4-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Четыре человека погибли и столько же получили ранения в результате столкновения катера и баржи на реке Чёрная в районе Сургута.
На реке Чёрная возле города Сургут — столкновение прогулочного частного катера и большой баржи, которая перевозит автомобили. Четверо погибших и четверо пострадавших, из них один ребёнок, — сообщил РИА Новости представитель в экстренных службах региона.
Всего на катере было восемь человек, владелец судна скончался.
Ранее в районе тайского острова Пхукет произошло столкновение катеров. Инцидент случился утром 10 февраля. На одном из судов находились 39 россиян. Пострадали 22 человека, двое детей погибли. По данным посольства России в Таиланде, выяснилось, что это брат и сестра из Челябинской области, писал NEWS.ru.