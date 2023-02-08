В Ставропольском крае ввели режим контртеррористической операции

Фото: ФСБ РФ

На хуторе Петровский Ставропольского края введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону. В населенном пункте усилили охрану общественного порядка, а также в некоторых местах ограничили передвижение транспорта и людей, передает ТАСС.

8 февраля 2023 года в 20:00 <...> начальником Управления ФСБ России по Ставропольскому краю в целях пресечения и раскрытия террористического акта принято решение о проведении контртеррористической операции и введении на период ее проведения правового режима КТО в границах хутора Петровский Советского городского округа Ставропольского края, — указано в сообщении.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что с 4 февраля высокий уровень террористической опасности в Курской области становится бессрочным. По его словам, «желтый» уровень угрозы будет действовать до тех пор, «пока необходимы усиленные меры по защите и охране территории».

30 января губернатор сообщил об обстреле ВСУ Рыльского района области. В окрестностях деревни Поповка, расположенной на границе с Сумской областью, было зафиксировано более 20 прилетов снарядов. Старовойт указал, что пострадавших нет.