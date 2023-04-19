В ставропольской школе ответили на обвинения в насаждении георгиевских лент В ставропольской школе № 5 опровергли данные о принудительном ношении георгиевских ленточек

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В ставропольской школе № 5 никого не заставляют носить георгиевские ленточки и символы не продают, заявили представители учебного заведения. Собеседник в разговоре с NEWS.ru назвал информацию, которая свидетельствует об обратном, просто чушью. Директор школы Наталья Черемных подтвердила, что акция действительно проводится. Однако участие в ней руководитель учебного заведения назвала добровольным.

Георгиевские ленточки мы насильно не заставляем никого носить, и уж тем более в самой школе их никто не продает. Это какая-то чушь, — сказали в школе.

Директор подчеркнула, что участие в акции — дело добровольное.

Никаких денег мы не собираем и ничего в школе не продаем, — добавила Черемных.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» написал, ссылаясь на родителей учеников ставропольской школы, что учителя заставляют детей носить дорогие и травмоопасные георгиевские ленточки. Местные жители говорят, что эти символы крепятся булавкой, острие которой царапает детей и оставляет на одежде следы. Вещи из-за этого быстрее портятся, уточняют собеседники журналистов.

Родители подчеркивают, что руководители школы ходят по классам и проверяют наличие ленточки. Кроме того, сами броши с лентой продаются прямо в учебном заведении. Хотя властями запрещается торговать символами воинской славы.