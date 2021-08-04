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В Ставрополе задержали художника, установившего золотой унитаз у ГИБДД

05:02, 05 августа 2021
В Ставрополе задержали художника, установившего золотой унитаз у ГИБДД Фото: Чистовик.info
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Художника Александра Чаплыгина задержали правоохранители Ставрополя после того, как он установил золотой унитаз рядом со зданием краевой Госавтоинспекции. Об этом сообщает интернет-издание «Чистовик».

Чаплыгин установил унитаз внутрь клетки и разместил свою инсталляцию у входа в здание местного ГИБДД. После этого художника задержали.

Как рассказал сам автор арт-объекта, своим творчеством он хотел внести вклад в борьбу с коррупцией. Однако полицейские расценили намерения Чаплыгина как оскорбления и забрали мужчину в отдел. Арт-объект был изъят. Сам художник намеревался передать клетку с унитазом сотрудникам ГИБДД.

Позже издание NewsTracker со ссылкой на ГУ МВД п Ставропольскому краю сообщило, что художника отпустили.

В июле текущего года на Ставрополье по обвинению в коррупции был арестован руководитель регионального ГИБДД полковник полиции Алексей Сафонов. При обыске в его особняке был обнаружен, помимо прочего, золотой унитаз.

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