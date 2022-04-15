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На Ставрополье произошла вспышка кишечной инфекции

15:08, 17 апреля 2022
На Ставрополье произошла вспышка кишечной инфекции Фото: pexels.com
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В Минераловодском округе Ставрополья в Марьиных Колодцах с признаками кишечной инфекции обратились к врачам 10 детей и один взрослый. Троих малышей госпитализировали, об этом в своём Telegram-канале сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Трое детей госпитализированы: их состояние оценивается как стабильное, без ухудшений. Все остальные граждане находятся на амбулаторном лечении. Всем обратившимся в полном объёме оказывается необходимая медицинская помощь,сказано в сообщении.

В ведомстве заявили, что задействована дополнительная бригада врачей. Ситуация находится под контролем медиков и Роспотребнадзора.

Ранее в дагестанском городе Хасавюрт госпитализировали 48 детей с отравлением. У малышей обнаружили кишечную инфекцию.

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