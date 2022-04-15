На Ставрополье произошла вспышка кишечной инфекции

Фото: pexels.com

Двое пострадавших в ДТП в Воронежской области находятся в тяжёлом состоянии. Ещё 11 человек наблюдаются в стационаре, их состояние оценивается как средней степени тяжести, передаёт «Интерфакс».

Авария в Новоусманском районе Воронежской области произошла 16 апреля на трассе М-4 «Дон». Микроавтобус, который развозил сотрудников одного из предприятий, столкнулся с автобусом Элиста — Санкт-Петербург. Всего внутри транспортных средств...