На Ставрополье произошла вспышка кишечной инфекции
Полина Шестак
Полина Шестак
15:08, 17 апреля 2022
Фото: pexels.com
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В Минераловодском округе Ставрополья в Марьиных Колодцах с признаками кишечной инфекции обратились к врачам 10 детей и один взрослый. Троих малышей госпитализировали, об этом в своём Telegram-канале сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Трое детей госпитализированы: их состояние оценивается как стабильное, без ухудшений. Все остальные граждане находятся на амбулаторном лечении. Всем обратившимся в полном объёме оказывается необходимая медицинская помощь, — сказано в сообщении.
В ведомстве заявили, что задействована дополнительная бригада врачей. Ситуация находится под контролем медиков и Роспотребнадзора.
Ранее в дагестанском городе Хасавюрт госпитализировали 48 детей с отравлением. У малышей обнаружили кишечную инфекцию.