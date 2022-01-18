В Хасавюрте госпитализированы десятки детей с отравлением

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Власти не планируют вводить локдаун в масштабах всей страны. Однако меры против распространения коронавирусной инфекции могут быть введены в отдельных регионах России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Что касается введения отдельных элементов ограничений, локдауна на региональном уровне, это может иметь место, основываясь на тех особых полномочиях, которые имеют руководители регионов, — заявил он. Спикер отметил, что ситуация...