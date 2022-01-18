В Хасавюрте госпитализированы десятки детей с отравлением
В Хасавюрте госпитализировали 48 детей с кишечной инфекцией
Никита Чайка
Никита Чайка
14:03, 18 января 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В дагестанском городе Хасавюрт госпитализировано 48 детей с отравлением. У детей была обнаружена кишечная инфекция, сообщает телеканал «РЕН ТВ».
Несовершеннолетние были доставлены в центральную городскую больницу имени Аскерханова.
По информации ЦГБ им. Аскерханова, в настоящее время 48 детей находятся на стационарном лечении в больнице с диагнозом «острая кишечная инфекция», в том числе часть из них жители других городов и районов,— сообщили в городской администрации.
Также сообщается, что часть пациентов — жители других городов России. Медиками были организованы подомовые обходы.
Ранее в Новочебоксарске Следственный комитет начал проверку по факту массового отравления школьников в одном из учебных заведений города. Сообщается что отравились по меньшей мере 40 детей. По словам родителей, дети жаловались на повышенную температуру, расстройство пищеварительной системы и слабость. Эти симптомы появились у детей днём ранее при посещении школы.