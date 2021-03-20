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В Смоленской области завели дело из-за массового отравления школьников

16:01, 20 марта 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Смоленской области отравились 16 школьников. Региональное управление СУ СК возбудило уголовное дело.

В Дорогобужскую ЦРБ обратились 16 учащихся Верхнеднепровской школы № 2 с признаками кишечной инфекции. Шестеро из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что Роспотребнадзор и представители СК РФ начали проверку инцидента. В столовой изымаются образцы пищи и воды, в образовательном учреждении продолжаются противоэпидемические мероприятия.

Как писал NEWS.ru, в одном из учебных учреждений города Холмска на юге Сахалина следователи организовали проверку по информации о госпитализации с признаками кишечной инфекции девятерых курсантов. Массовое заболевание учащихся было вызвано нарушением работниками учебного заведения санитарно-эпидемиологических правил, считают в СУ СК РФ по региону.

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