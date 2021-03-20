В Смоленской области завели дело из-за массового отравления школьников

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Загрязнение водохранилища в Дагестане стало причиной того, что более 60 тысяч жителей города Избербаш остались без воды. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

В результате снижения уровня воды в озере Рыбье ниже уровня всасывающего узла водозабора, от которого питается водой Избербаш, произошло прекращение подачи воды в город. Снижение уровня воды в водохранилище произошло...