В Симферополе сотрудник Росгвардии сбил на машине следователя МВД

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В центре Симферополя сотрудник Росгвардии на автомобиле Toyota Corolla сбил старшего следователя МВД, который ехал на мотоцикле, сообщил Telegram-канал «Mash на волне». Пострадавший был госпитализирован переломом костей правой голени и ссадинами.

Канал отмечает, что росгвардеец не уступил дорогу сотруднику МВД, при этом оба правоохранителя находились в трезвом состоянии.

Ранее во Владимирской области на трассе М-7 водитель Газели наехал на полицейского. Пострадавший сотрудник правоохранительных органов был доставлен в медучреждение. Виновник аварии скрылся с места происшествия, его личность установлена. В настоящее время проводится проверка.

МВД отмечает, что водитель автомобиля ГАЗ не остановился по требованию инспекторов ДПС и попытался скрыться. Он продолжил движение и совершил наезд на сотрудника патрульно-постовой службы. Полицейский получил травму ноги, ему была оказана необходимая медицинская помощь. Злоумышленник бросил машину в лесу и сбежал. Позднее стало известно, что кроме полицейского пострадали еще шесть человек.

До этого в Москве нетрезвый мужчина на BMW столкнулся с Daewoo Matiz. В результате ДТП 23-летний водитель второй машины скончался на месте. В настоящее время злоумышленник задержан. Правоохранители отмечают, что виновника ДТП могут привлечь к уголовной ответственности по статье 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).