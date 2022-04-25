В школах Кузбасса исполнили гимн на утренней линейке

В трети школ Кузбасса исполнили российский гимн и подняли государственный флаг на утренней линейке, сообщает ОТР. С сентября такие линейки будут проводится по всей России, но в учебных заведениях региона решили ввести торжественную часть раньше. Затем по инициативе федерального Минпросвещения для школьников провели уроки на тему актуальных мировых событий.

Ученики в свою очередь описали их отношение к нововведению.

Вспоминаешь какие-то исторические моменты. Мне кажется, это очень важное мероприятие, потому что многие стали забывать историю. Гимн, он редко где сейчас звучит, — сказала семиклассница Эмилия П.

А Дмитрий П. из пятого класса сообщил, что любовь к стране — это участие в любой ситуации, которая ей поможет. Для него Родиной являются Кузбасс и Кемерово.

Предложил воспевать государственные символы в российских школах председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Он обратился к примеру школ США, в которых такая практика существует уже 150 лет.

По мнению помощника президента, аналогичную систему необходимо внедрить в российских школах «прямо сейчас, прямо сегодня». Он выступил с инициативой от имени комиссии направить эту рекомендацию в Минпросвещения РФ. Члены комиссии поддержали идею единогласно.