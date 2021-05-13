В школах Казани возобновились занятия после ЧП со стрельбой

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В казанских школах возобновляются занятия после вооружённого нападения на гимназию. Младшеклассников провожают на уроки родители, а рядом с учебными заведениями дежурят полицейские, сообщает РИА Новости.

Учащиеся гимназии № 175, где произошла трагедия, вернутся к учёбе 17 мая. При этом первоклассники будут заниматься в школе № 171, а ученики девятых и 11-х классов — в школе № 174. Преподавать у них будут те же учителя, что позволит школьникам лучше адаптироваться в новых условиях. Кроме того, по просьбам родителей и в связи с рекомендациями психологов, классы перемешивать не будут.

Что касается учащихся остальных классов, то для них занятия будут проводиться дистанционно.

13 мая занятия в казанских школах были отменены из-за ЧП со стрельбой. 14 мая было объявлено в Татарстане выходным днём в связи с мусульманским праздником Ураза-байрам.

Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек — семеро учеников и два педагога, ещё 23 получили ранения.

В настоящее время нападавший находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц и предъявлено обвинение. Ему грозит пожизненное заключение.

В прошлом году Галявиеву был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями, однако его признали годным к несению воинской службы.

Ранее сообщалось, что детский омбудсмен Анна Кузнецова обратилась в Минпросвещения и Минздрав с предложением организовать отдых в санатории пострадавшим во время нападения на казанскую гимназию детям. По её словам, это необходимо, чтобы школьники могли «поскорее восстановиться, набраться сил, забыть о том ужасе, который они пережили».