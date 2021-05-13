В школах Казани возобновились занятия после ЧП со стрельбой

В казанских школах возобновляются занятия после вооружённого нападения на гимназию. Младшеклассников провожают на уроки родители, а рядом с учебными заведениями дежурят полицейские, сообщает РИА Новости.
Учащиеся гимназии № 175, где произошла трагедия,
Что касается учащихся остальных классов, то для них занятия будут проводиться дистанционно.
13 мая занятия в казанских школах были отменены из-за ЧП со стрельбой. 14 мая было объявлено в Татарстане выходным днём в связи с мусульманским праздником Ураза-байрам.
Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек — семеро учеников и два педагога, ещё 23 получили ранения.
В настоящее время нападавший находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц и предъявлено обвинение. Ему грозит пожизненное заключение.
В прошлом году Галявиеву был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями, однако его признали годным к несению воинской службы.
Ранее сообщалось, что детский омбудсмен Анна Кузнецова обратилась в Минпросвещения и Минздрав с предложением организовать отдых в санатории пострадавшим во время нападения на казанскую гимназию детям. По её словам, это необходимо, чтобы школьники могли «поскорее восстановиться, набраться сил, забыть о том ужасе, который они пережили».