В Шайдурихе горят десятки домов: фото лесных пожаров в Свердловской области Местные жители сообщили, что огонь пришел из леса

Фото: МЧС РФ

В деревне Шайдурихе в Свердловской области произошел сильный пожар, в результате сгорело 41 строение, погибла 71-летняя женщина, еще двое пострадали, уточнили власти региона.

Местные жители рассказали, что огонь пришел из леса со стороны озера вечером 12 июля. Пожар начал быстро распространяться и вскоре перекинулся на дома.

По данным МЧС, огонь уничтожил 41 строение: 13 из них жилые дома, остальные — дачные сооружения. Локализовать пожар удалось утром 13 июля. В тушении пожара были задействованы вертолеты Ми-8 МЧС России и Минобороны, а также самолет Бе-200.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о 35 погорельцах — им пообещали, что дома будут восстановлены. Глава Невьянского округа Александр Берчук ввел локальный режим ЧС, который продлится до 21 июля. Всего из Шайдурихи эвакуировали 64 человека, 71-летнюю женщину спасти не удалось.

Кадры тушения пожара в Шайдурихе — в фотогалерее NEWS.ru.