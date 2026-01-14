В Северной Осетии закрыли заведение после продажи шаурмы с проволокой

Заведение общепита, где продали таук с проволокой, закрыли на проверку, сообщил Telegram-канал Mash Gor. Представители компании связались с женщиной, чей сын нашел острый предмет в еде, и принесли ей извинения.

Как отметил канал, немало людей жаловались на работу заведения до случившегося. Так, одни находили в еде волосы, а другие жаловались на качество блюд, которое со временем стало хуже.

Ранее проволока попалась несовершеннолетнему мальчику в тауке из самого популярного в Северной Осетии заведения общественного питания. По данным источника, мать заказала ему фастфуд во вторник, 13 января. Ребенок выплюнул кусок острого предмета длиной сантиметр, который поцарапал ему рот. Таук представляет собой блюдо, похожее на шаурму.

До этого в Калуге школьница чуть не съела шоколадный батончик с иголкой, которым ее угостила одноклассница. По информации источника, мама именинницы купила шоколад в местном супермаркете. В школе одна из учениц разломила батончик и обнаружила опасный инородный предмет. В регионе возбудили уголовное дело.