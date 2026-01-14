Ребенку попалась проволока в шаурме В Северной Осетии ребенку попалась проволока в тауке из популярного фастфуда

Проволока попалась несовершеннолетнему мальчику в тауке из самого популярного в Северной Осетии заведения общественного питания, пишет Telegram-канал Mash Gor. По данным источника, мать заказала ему фастфуд во вторник, 13 января. Таук представляет собой блюдо, похожее на шаурму.

Когда мальчик ел свой заказ, внутри ему попалось что-то острое. Мальчик выплюнул кусок сантиметровой проволоки, который поцарапал ему рот. Сначала мать решила, что это скрепка от упаковки, и поделилась видеороликом в своем блоге.

Женщина приняла проволоку за зубчик металлической щетки, которой чистят печь и вертел. Предположительно, он попал в еду из-за плохой уборки на кухне заведения. Представители кафе пока не давали комментариев в связи с инцидентом.

Таук известен тем, что в его составе всегда есть картошка и курица с чесночным соусом. Шаурмой называют блюдо из мяса с начинкой, завернутое в лаваш или питу.

Ранее жительница Санкт-Петербурга нашла осколок стекла в хинкали, которые заказала через доставку из ресторана. Заведение сначала отказалось платить компенсацию и предложило женщине две бутылки вина как извинение.