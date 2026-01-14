Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 14:02

Ребенку попалась проволока в шаурме

В Северной Осетии ребенку попалась проволока в тауке из популярного фастфуда

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Проволока попалась несовершеннолетнему мальчику в тауке из самого популярного в Северной Осетии заведения общественного питания, пишет Telegram-канал Mash Gor. По данным источника, мать заказала ему фастфуд во вторник, 13 января. Таук представляет собой блюдо, похожее на шаурму.

Когда мальчик ел свой заказ, внутри ему попалось что-то острое. Мальчик выплюнул кусок сантиметровой проволоки, который поцарапал ему рот. Сначала мать решила, что это скрепка от упаковки, и поделилась видеороликом в своем блоге.

Женщина приняла проволоку за зубчик металлической щетки, которой чистят печь и вертел. Предположительно, он попал в еду из-за плохой уборки на кухне заведения. Представители кафе пока не давали комментариев в связи с инцидентом.

Таук известен тем, что в его составе всегда есть картошка и курица с чесночным соусом. Шаурмой называют блюдо из мяса с начинкой, завернутое в лаваш или питу.

Ранее жительница Санкт-Петербурга нашла осколок стекла в хинкали, которые заказала через доставку из ресторана. Заведение сначала отказалось платить компенсацию и предложило женщине две бутылки вина как извинение.

Северная Осетия
дети
проволока
общепит
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ведущие музеи Франции взвинтили цены для туристов из стран вне ЕС
Поездки в зону СВО, четыре брака, ссоры с коллегами: как живет Олег Чернов
Нутрициолог обозначила распространенную ошибку при похудении
В Совфеде оценили планы ЕС по введению должности спецпосланника по России
В Сети появилось видео с Гуфом в зале суда
Шмыгаля назначили министром энергетики Украины
Путин 15 января примет верительные грамоты от иностранных послов
Стало известно, с кем сотрудничает Россия по делу о теракте в «Крокусе»
Скончался старейший артист Театра сатиры
«Идет зачистка»: экс-нардеп высказался об обвинениях НАБУ против Тимошенко
СК установил все этапы подготовки теракта в «Крокусе»
«Имеет ключевое значение»: Трамп объяснил интерес США к Гренландии
Пользователи «ВКонтакте» на праздниках посмотрели рекордный объем контента
«Готовит сюрприз»: синоптик Ильин раскрыл, что будет с погодой в январе
Россиянам объяснили, в каком случае могут заблокировать ИИ-контент
Адвокат ответил, что грозит доверенным лицам арестованного экс-мэра Сочи
Появились жуткие кадры последствий атаки БПЛА на Ростовскую область
«Выздоравливают как дети»: онколог об ударном лечении взрослых с раком
Стало известно, признал ли Гуф вину в грабеже
Дружба с Нагиевым, слухи об измене жены, театр: как живет Игорь Лифанов
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.