В Северной Осетии объявили штормовое предупреждение до 18 сентября

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Спасатели объявили штормовое предупреждение в Северной Осетии, сообщили в ГУ МЧС по республике. На территории региона ожидаются сильные дожди, град и грозы.

6–18 сентября 2023 года местами по территории Республики Северная Осетия — Алания ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с, — говорится в сообщении.

Также из-за непогоды в реках прогнозируется подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. Штормовое предупреждение будет действовать в Северной Осетии до понедельника, 18 сентября.

Ранее стало известно, что число погибших при наводнении на северо-востоке Ливии превысило 11 тысяч. При этом 20 тысяч человек считаются пропавшими без вести. Циклон «Даниэль» обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и ливни с грозами. В результате катастрофы сильнее всего пострадал города Дерна, где были разрушены две плотины.

Затоплены оказались дома, больницы и другие инфраструктурные объекты. Как сообщал представитель ливийской армии Ахмад аль-Мисмари, на улицах страны лежат многочисленные тела. Президент РФ Владимир Путин выразил свои соболезнования властям страны, а также близким и родным погибших. Он отметил, что Россия готова оказать всю необходимую помощь.