В Севастополе продлили «желтый» уровень террористической опасности

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Город Севастополь

Власти Севастополя продлили «желтый» уровень террористической опасности в городе до 14 августа, сообщается на официальном портале местного правительства. Граждан призвали обращать внимание на подозрительных лиц и не подбирать на улице бесхозные вещи.

В городе Севастополе установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18 час. 00 мин. 07 августа 2022 г. сроком на 7 суток до 18 час. 00 мин. 14 августа 2022 года, — указано на сайте.

31 июля на территории штаба Черноморского флота произошел взрыв беспилотного летательного аппарата, начиненного поражающими элементами, о чем сообщил Развожаев. Сначала было известно о пяти пострадавших, позднее их число увеличилось до шести.

В штабе ЧФ уточнили, что взрывное устройство малой мощности было установлено на самодельный БПЛА. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Губернатор региона Михаил Развожаев 1 августа назвал Севастополь прифронтовым городом и ввел «желтый» уровень террористической опасности.