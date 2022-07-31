В ЧФ раскрыли подробности удара беспилотника по штабу в Севастополе Штаб ЧФ в Севастополе атаковал самодельный БЛА с маломощным взрывным устройством

Фото: vk.com/razvozhaev_m

Штаб Черноморского флота в Севастополе был атакован при помощи взрывного устройства малой мощности, установленного на беспилотное летательное средство, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу флота. В результате удара пострадали пять человек.

В Севастополе на территории штаба Черноморского флота в результате срабатывания маломощного взрывного устройства, установленного на самодельный БПЛА, из-за разлета осколков оконных стекол в одном из помещений пострадали пять человек, — говорится в сообщении.

Пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

31 июля около семи утра губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что штаб Черноморского флота России в Севастополе подвергся атаке ВСУ. Он уточнил, что ранения получили пятеро сотрудников. Погибших в результате атаки нет. На месте работают сотрудники ФСБ.

Также губернатор объявил об отмене всех массовых мероприятий в городе, в том и числе посвященных Дню Военно-морского флота, и призвал местных жителей и туристов сохранять спокойствие и по возможности не покидать дома.