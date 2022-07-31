Число пострадавших при ударе беспилотника ВСУ по штабу ЧФ выросло до шести

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шесть человек получили ранения при атаке беспилотника ВСУ на штаб Черноморского флота в Севастополе, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram. По его словам, погибших нет.

От атаки беспилотника пострадали 6 человек. Погибших нет. Состояние двух человек средней тяжести. У остальных — легкие ранения. Необходимая помощь оказана, — сказал Развожаев.

31 июля около 7 утра губернатор Севастополя сообщил о том, что штаб Черноморского флота России в Севастополе подвергся атаке ВСУ. Он уточнил, что ранения получили пятеро сотрудников. Погибших в результате атаки нет. На месте работают сотрудники ФСБ.

Также глава региона объявил об отмене всех массовых мероприятий в городе, в том и числе посвященных Дню Военно-морского флота, и призвал местных жителей и туристов сохранять спокойствие и по возможности не покидать дома.