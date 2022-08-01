Губернатор Севастополя назвал город прифронтовым Губернатор Развожаев назвал Севастополь прифронтовым городом

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Севастополь на данный момент является прифронтовым городом, в этой связи в нем введен «желтый» уровень террористической опасности, заявил на оперативном совещании правительства губернатор региона Михаил Развожаев. Он пообещал лично контролировать проведение мероприятий в рамках высокого уровня теропасности, передает РИА Новости.

Надо отчетливо понимать, что Севастополь — прифронтовой город со всеми вытекающими последствиями, — сказал Развожаев.

31 июля на территории штаба Черноморского флота произошел взрыв беспилотного летательного аппарата, начиненного поражающими элементами, о чем сообщил Развожаев. Сначала было известно о пяти пострадавших, позднее их число увеличилось до шести. В штабе ЧФ уточнили, что взрывное устройство малой мощности было установлено на самодельный БПЛА. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Замглавы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, в свою очередь, заявил, что подобные атаки не вызывают ничего, кроме раздражения и желания довести до конца спецоперацию на Украине.