ВСУ атаковали штаб Черноморского флота России в Севастополе

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Штаб Черноморского флота России в Севастополе подвергся атаке ВСУ. Предположительно, удар был нанесен с помощью беспилотника. Пострадали пять человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-морского флота. Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник, — написал он.

Развожаев уточнил, что ранения получили пятеро сотрудников штаба. Всем им оказана помощь. Погибших в результате атаки нет. На месте работают сотрудники ФСБ.

По соображениям безопасности все праздничные мероприятия в городе отменены. Губернатор попросил жителей сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск «Запад», участвующую в спецоперации на Украине, и призвал более оперативно уничтожать беспилотники ВСУ в приграничных районах. Он также потребовал пресекать обстрелы жилых кварталов освобождённых населённых пунктов.