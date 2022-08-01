СК возбудил дело после удара украинского дрона по штабу Черноморского флота СК возбудил дело после удара украинского дрона по штабу Черноморского флота в Севастополе

Фото: Пресс-служба правительства Севастополя/ТАСС

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев (в центре) у штаба Черноморского флота РФ, который был атакован украинской стороной, предположительно, с использованием беспилотника

По факту взрыва на территории штаба Черноморского флота возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и пп. «а», «е» 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом), сообщается на сайте Следственного комитета России. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

31 июля 2022 года около шести часов на территории штаба Черноморского флота произошел взрыв беспилотного летательного аппарата, начиненного поражающими элементами. В результате взрыва пострадали шесть человек, которые были незамедлительно госпитализированы, а также частично разрушена стена и имеются многочисленные повреждения окон и фасада здания штаба, — сказано в сообщении.

Об атаке беспилотника на штаб ЧФ ранее сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Сначала было известно о пяти пострадавших, позднее их число увеличилось до шести. В штабе ЧФ уточнили, что взрывное устройство малой мощности было установлено на самодельный БПЛА. В Севастополе после атаки беспилотника был введен «желтый» уровень террористической опасности.

Замглавы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что подобные атаки не вызывают ничего, кроме раздражения и желания довести до конца спецоперацию на Украине.