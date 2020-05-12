В Севастополе не станут использовать новые аппараты ИВЛ во время проверки

https://static.news.ru/photo/ca53ec44-9462-11ea-a853-fa163e074e61_660.jpg Фото: Правительство Севастополя/vk.com

В больницах Севастополя откажутся от использования новых аппаратов ИВЛ, которые город получил недавно, до конца расследования случаев возгорания. Об этом журналистам 12 мая сообщил врио губернатора города Михаил Развозжаев.

По его словам, город получил десять новых российских аппаратов ИВЛ. На данный момент ни один из них ни разу не использовался. Развозжаев дал поручение городским медицинским учреждениям не применять новые аппараты в работе до тех пор, пока специалисты не установят причину возгорания.

В случае если проблему не выйдет устранить сразу же, партия новых аппаратов будет возвращена на завод.

Больницы Севастополя располагают достаточным количеством других аппаратов ИВЛ, в основном — импортных. Пока ни один из пациентов с коронавирусом к ним не подключён, — цитирует Развозжаева «Интерфакс-Юг».

На данный момент в Севастополе 129 человек заразились коронавирусом, два пациента скончались.

NEWS.ru писал, что аппарат ИВЛ в больнице Петербурга загорелся на глазах у врача. Погибли пять пациентов, 150 человек были эвакуированы. В больнице приняли решение временно отказаться от использования аппаратов «Авента-М» до получения итогов расследования. Медики получили эту технику 1 мая, у них не было претензий к работе устройств.

В Москве при пожаре в больнице погибла пациентка на ИВЛ. Ей было 95 лет, вероятной причиной смерти стало термическое воздействие. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал тщательно расследовать пожар.