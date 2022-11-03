В Севастополе начали операцию по спасению дельфинов, выброшенных в море

Фото: Roscosmos/Global Look Press

В Севастополе начали операцию по спасению дельфинов, которых накануне выбросили в море, передает Telegram-канал Zvezdanews со ссылкой на Росприроднадзор. Отмечается, что двое из них уже прибились к берегу. В поисках остальных животных участвуют волонтеры, сотрудники Севприроднадзора и тренер.

Млекопитающие должны держаться на мелководье, так как там теплее и больше корма. Дельфины прожили в неволе в течении десятилетия и могут погибнуть в открытом море, — указано в сообщении.

Севастопольская природоохранная прокуратура также проводит проверку по сведениям о том, что животные из дельфинария были выпущены в открытое море.

Ранее сообщалось, что владелец дельфинария в Севастополе выкинул в море четырех афалин. Очевидцы застали директора дельфинария и его сообщников за этим занятием и включили камеры смартфонов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев накануне сообщил, что операция по спасению выброшенных из дельфинария афалин в Севастополе начнется 3 ноября рано утром. Для этого специально пригласили дрессировщицу из Коктебеля, которая изначально работала с этими дельфинами.