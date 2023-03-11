В Сети появилось видео затопления частного сектора под Воронежем В Борисоглебске растаявший снег затопил частный сектор

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

В Борисоглебске Воронежской области из-за таяния снега затопило частный сектор. В Сети появились кадры, на которых видно, что местные жители буквально не могут выбраться из своих домовладений из-за последствий паводка. Администрация города заявила, что местные службы стараются оперативно реагировать и устранять затопления.

В связи с обильным таянием снега и выпадением осадков в виде дождя в некоторых районах города наблюдается скопление воды. В администрацию Борисоглебского городского округа по этому поводу поступают обращения от жителей частного сектора. Ни одно обращение не остается без внимания: сотрудники отдела ЖКХ, транспорта, специалисты муниципальных унитарных предприятий и МЧС выезжают для обследования территории, — говорится в сообщении администрации Борисоглебска.

Ранее синоптик Александр Колесов рассказал, что в Санкт-Петербурге закрыли дамбу из-за сильного юго-западного и западного ветра, который спровоцировал подъем воды в реках. Эксперт подчеркнул, что наводнения в феврале нехарактерны для Петербурга. За всю историю города таких случаев было только 12, причем половина из них произошла в XXI веке, уточнил он.