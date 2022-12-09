В Сети появилось видео начала пожара в ТЦ «Мега Химки»

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В Сети появилось видео момента начала пожара в подмосковном торговом центре «Мега Химки», кадры опубликовал Telegram-канал SHOT. В настоящее время возгорание локализовано, на месте ЧП работают более 70 человек и 20 единиц техники.

На кадрах сначала видно задымление, которое быстро нарастает. Затем происходит яркая вспышка, заметно интенсивное горение и клубы черного дыма.

Telegram-канал KP.RU опубликовал видео взрыва в торговом центре.

Пожар в торговом центре вспыхнул около шести часов утра. Первоначально его площадь составляла 150 квадратных метров, пожару был присвоен четвертый уровень сложности. В результате погиб один человек — охранник ТЦ.

В качестве основной причины возгорания рассматриваются сварочные работы, которые проводились в пристройке к ТЦ. Рабочие покинули здание во время пожара, не сумев потушить его. После ликвидации возгорания будет проведена пожарно-техническая экспертиза.