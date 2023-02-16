В Сети появилось видео, как грузовик протаранил 16 авто на трассе Грузовик протаранил 16 авто на трассе в Ставропольском крае

Фото: t.me/sergienko_vs

Грузовик протаранил 16 автомобилей на участке федеральной трассы в районе съезда в хутор Красный Пахарь в Минеральных Водах Ставропольского края. В результате аварии есть пострадавшие. Кадры с места ДТП опубликовал глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко в своем Telegram-канале.

В ДТП пострадали 16 транспортных средств, том числе маршрутка 106 маршрута. В маршрутном такси пострадало пять человек. Погибших, слава Богу, нет, — написал Сергиенко.

МВД России по Ставропольскому краю сообщает, что в ДТП пострадали девять человек. По версии правоохранительных органов, водитель грузового автомобиля MAN не справился с управлением. Причиной этого, по предварительным данным, стал отказ тормозной системы большегрузной фуры.

Установлено, что за рулем фуры находился 39-летний житель соседнего региона, который не пострадал. За последние два года он привлекался к ответственности 16 раз за нарушение ПДД. Гражданин будет проходить освидетельствование в медицинском учреждении, — сообщили в МВД.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве автобус разорвало пополам при ДТП. По предварительным данным, в результате столкновения никто не пострадал. Авария произошла на Волоколамском шоссе.