В Сети появились кадры проводов мобилизованных в Якутии

Фото: Социальные сети

Проводы первых мобилизованных людей в Якутии

Telegram-канал Baza опубликовал видео из Якутии, где прошли проводы первых мобилизованных граждан. Военнообязанных собрали в Амгинском улусе. Попрощаться с ними собрались десятки родственников и близких.

Сегодня утром первых военнослужащих собрали в Амгинском улусе. Провожать их собрались десятки родственников — после быстрого прощания мужчин посадили в автобусы и увезли, — сообщает Telegram-канал.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту. Известно, что отсрочку от призыва получили граждане, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса.

Военный комиссар Якутии Александр Авдонин сообщил, что мобилизованные россияне будут получать 205 тысяч рублей в месяц и больше. Он отметил, что в первую очередь по частичной мобилизации призываются молодые люди, отслужившие в армии не больше трех лет назад и имеющие навыки военной службы.