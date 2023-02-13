В Сети появились кадры удара по ангару с танками ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Реактивная система залпового огня «Град»

Военнослужащие 1-й Славянской бригады Вооруженных сил России ударили по ангару с украинскими танками недалеко от Донецка, кадры с моментом атаки опубликовало РИА Новости. На записи видно, как реактивная система залпового огня «Град» выпускает несколько ракет в сторону строения ВСУ.

Часть снарядов не долетает до цели и приземляется в поле, однако несколько ракет успешно попадают внутрь ангара, из-за чего он загорается — видно задымление.

Представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков 12 февраля заявил, что ВКС РФ нанесли высокоточный ракетный удар по цехам сборки бронетанковой техники ВСУ на территории машиностроительного завода имени Малышева в Харькове. Также Конашенков подчеркнул, что за сутки в зоне проведения СВО российские войска уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах различных населенных пунктов.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что Россия приступила к масштабному использованию боевых машин поддержки танков (БМПТ), способных ликвидировать Leopard и Abrams, которые Запад пообещал Украине. Он добавил, что на вооружении БМПТ стоят четыре пусковые установки ПТУР «Атака», которые, по словам бывшего разведчика, являются «адской машиной для танков».