В Сети появились кадры с места взрыва газа в Нижегородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В сети появились кадры с места взрыва газа в Нижегородской области в городе Заволжье, видео опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ. На кадрах видно, как пожарные ликвидируют последствия взрыва.

5 декабря В городе Заволжье Нижегородской области произошел взрыв газа в жилом доме, сообщили NEWS.ru в экстренных службах. Отмечается, что из дома эвакуированы 18 человек, включая троих детей. Разрушены две межквартирные перегородки, пострадавших нет.

В жилом доме Ярославля также произошел взрыв утром 5 декабря. По сообщениям МЧС, у здания обрушилась кровля и перекрытия чердака, есть пострадавшие. Из дома эвакуированы 44 человека, включая троих детей. В МЧС добавили, что в ликвидации последствий произошедшего задействованы 41 человек и 11 единиц техники.