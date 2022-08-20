В Сети появились кадры с места ДТП в Дагестане, где погибли восемь человек

Фото: 05.mchs.gov.ru

В Сети появились фотографии с места смертельного ДТП в Дагестане. В результате ЧП погибли восемь человек, еще пять пострадали, передает РЕН ТВ.

Жертвами ДТП стали 60-летний виновник инцидента и его шесть пассажиров в возрасте 11, 18, 48, 51, 54 и 66 лет. Позднее стало известно о гибели еще одной женщины — ей было 46 лет.

ТАСС сообщает, что пострадавших в результате ДТП вертолетом доставили в Махачкалу. По предварительным данным, все пострадавшие, включая десятилетнего ребенка, — семья. Они ехали в качестве гостей на свадьбу к родственникам в Ставрополь.

Авария произошла в ночь на 20 августа на 30-м километре трассы Кочубей — Минеральные Воды. По неподтвержденным данным, водитель Ford Transit уснул за рулем, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Ранее на трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар в Ордынском районе произошло массовое ДТП. В результате пострадали двое детей и четверо взрослых. По информации местной ГИБДД, виновником аварии является 60-летний водитель ВАЗа, выехавший на встречную полосу и столкнувшийся с автомобилями Toyota и Subaru.