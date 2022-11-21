В Сеть попали кадры схватки крысы и бездомной собаки В Бурятии очевидцы засняли схватку крысы и собаки

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В Бурятии местные жители стали очевидцами необычной схватки между бездомным псом и крысой. Грызун не испугался собаки и смело вступил в неравный бой. Видео происшествия удалось заснять на камеру, пишет «МК в Бурятии»

Инцидент произошел в поселке Селенгинск Кабанского района республики поздно вечером. На кадрах видно, как на заснеженной дороге крыса сцепилась с большой собакой, которая в итоге все-таки одержала вверх, хоть и с трудом.

Некоторые пользователи Сети сравнили зверька с персонажем из мультфильма «Черепашки-ниндзя». «А где Рафаэло, Леонардо, Донателло и Микеланджело?» — написал один из комментаторов. Также появились предположения, что на видео не крыса, а ондатра, поскольку у нее была горбатая спинка и «сидячее» положение.

Ветеринар и зоопсихолог Лидия Лисичкина ранее заявила, что бесстрашию городских крыс существует как минимум три объяснения: боязнь котов при охоте за ними и заражение паразитами, лишающее их нервную систему чувства страха. Также бесстрашие крыс зависит от их количества в стае, добавляет она. В том случае, если популяция в городе разрослась до огромных размеров, пора бить тревогу. При этом для того, чтобы избавиться от переизбытка неприятных соседей, лучше сократить число мусорных баков на улицах и своевременно вывозить отходы.