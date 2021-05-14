В секс-шоп Новосибирска выстроилась очередь ради презервативов из СССР

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В одном из новосибирских секс-шопов решили провести лекцию о секс-игрушках 1990-х годов, советских презервативах и крупной БДСМ-мебели. Магазин превратили в выставочное пространство в рамках Ночи музеев. Об этом сообщил NGS.RU.

На один вечер [секс-шоп] <...> станет выставочным пространством и покажет раритетные экспонаты из собственной коллекции «Секс-игрушки из прошлого века», а также из коллекций Интегрального музея Академгородка и частных коллекционеров, — сказано в анонсе мероприятий.

В итоге 15 мая вечером у входа магазина собралась огромная очередь. В основном молодые новосибирцы пришли послушать экскурсии о секс-игрушках прошлого. По данным издания, у входа стояло человек 50. Экскурсии стартуют каждые полчаса.

Ранее британская королева Елизавета II наградила королевской эмблемой бренд секс-игрушек Lovehoney. По словам королевы, в компании наблюдается неуклонный рост, он важен для развития внутренней экономики страны. С 2015 года продажи фирмы за границей увеличились с 12 миллионов фунтов стерлингов до 56 миллионов, показав рост 365%.