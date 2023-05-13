В СЦКК ЛНР сообщили о последствиях обстрела ВСУ Луганска Из-за обстрела Луганска повреждены семь многоквартирных домов, более десятка машин и ЛЭП

Фото: Представительство ЛНР в СЦКК

После ракетного удара 13 мая по Луганску со стороны Украины повреждены семь жилых многоквартирных домов, автомобили и гаражи, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Также сообщается, что ранение получила 80-летняя мирная жительница. В ведомстве уточнили, что обстрел был совершен крылатой ракетой Storm Shadow англо-французского производства.

Повреждено остекление семи многоквартирных жилых домов, 25 гаражей, 15 легковых автомобилей и линия электропередачи, — говорится в сообщении.

Ранее военный обозреватель Алексей Суконкин заявил, что полученные ВСУ крылатые ракеты англо-французского производства Storm Shadow способны уничтожить командный пункт, казарму или скопление живой силы и техники. Эксперт предположил, что боевая часть Storm Shadow весит до 400 кг.

12 мая Луганск также был обстрелян зарубежными ракетами Storm Shadow, это подтвердили в представительстве ЛНР в СЦКК. Кроме того, по данным представительства, был нанесен удар одной ракетой противодействия ПВО ADM-160B MALD, произведенной в США.