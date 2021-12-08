В Саратове лишат премии полицейских, задержавших депутата Бондаренко

Депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко сообщил на странице в Instagram, что полицейских, которые в начале ноября задержали его возле здания облдумы, лишат новогодних премий. По его словам, в отношении этих сотрудников МВД провели служебную проверку по поводу применения физической силы и неправильному ношению формы.



По поводу применения физической силы и превышения полномочий <...> нарушений не нашли. Однако за то, что эти сотрудники были без жетонов, что есть нарушение формы, этих сотрудников лишат новогодних премий... Это ничтожная ответственность за те деяния, которые они совершили, — прокомментировал ситуацию Бондаренко.

Как рассказал депутат, заявление, ставшее поводом для проверки, составил кинолог Николай Королёв, который ранее в знак протеста уволился из МВД в связи с тем, что его и его коллег заставляли разгонять митинги. Бондаренко поблагодарил Королёва за помощь, назвав его «очень мужественным человеком» и настоящим гражданином.

Ранее суд в Саратове приговорил Бондаренко к штрафу в размере тысячи рублей. Депутат был задержан за правонарушения на избирательном участке в ходе выборов в Государственную думу 19 сентября и признан виновным по статье «Мелкое хулиганство».