В Саратове автобус с пассажирами врезался в столб

Фото: СК РФ

Автобус врезался в столб в Кировском районе Саратова, сообщил в своем Telegram-канале начальник регионального управления безопасности жизнедеятельности правительства Юрий Юрин. По его словам, пострадали 10 человек, детей среди них нет.

По предварительным данным, причина аварии — отказ тормозов. Губернатор Роман Бусаргин поручил министру здравоохранения Олегу Костину взять на особый контроль оказание первой медпомощи пострадавшим, — написал Юрин.

Восемь из десяти пострадавших были госпитализированы. Следователями СК по Саратовской области проводится доследственная проверка.

Ранее при столкновении двух трамваев в Кировском районе Новосибирска пострадали 12 человек. По информации очевидцев, среди пострадавших также есть два 17-летних подростка. Уточнялось, что в списке увечий, полученных пассажирами, есть ушибы, переломы и черепно-мозговые травмы.

До этого в Санкт-Петербурге водитель «Газели» сбил пенсионерку на тротуаре и проехал по ней. Автомобилист сдавал назад и не заметил 75-летнюю женщину. Пострадавшая попала в реанимацию, у нее диагностировали травмы головы, сотрясение и перелом ноги.