В Санкт-Петербурге рассказали о дальнейших колебаниях на рынке недвижимости

До апреля стоимость квадратных метров недвижимости в Санкт-Петербурге будет расти, однако позже ожидается сезонный спад цен на жильё, считает президент ассоциации риелторов Петербурга и Ленобласти Игорь Горский. Он уточнил, что летом цены либо начнут падать, либо не станут больше расти, пишут «Невские Новости».

И в этом нет ничего страшного, если посмотреть тренды предыдущих двадцати лет. Не беря годы пандемии, у нас летом всегда был сезонный спад цен, — заверил Горский.

Он добавил, что в декабре застройщики обычно устраивают акции, однако в 2021 году ни одна из компаний не провела распродажу. По мнению Горского, это говорит о том, что застройщики выполнили план продаж первого квартала и первого полугодия 2022 года.

В настоящий момент вводятся и достраиваются объекты, которые заложены в двадцатых годах. Все эти объекты будут достроены. Я хотел бы это отдельно подчеркнуть, потому что очень много вопросов поступает в ассоциацию риелторов — а достроят ли объекты? Объекты достроят все, — резюмировал он.

Ранее генеральный директор компании «Релайт-недвижимость» Константин Барсуков заявил, что россиянам, строившим планы по покупке недвижимости и приступившим к сделке, отменять её не стоит, так как, несмотря на экономические проблемы, жилищная ситуация у покупателей не изменится. Исключением являются ипотечники.