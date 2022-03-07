Россиянам рассказали, имеет ли смысл сейчас покупать недвижимость

Россиянам, строившим планы по покупке недвижимости и приступившим к сделке, отменять её не стоит, так как несмотря на экономические проблемы, жилищная ситуация у покупателей не изменится, поделился мнением в беседе с NEWS.ru генеральный директор компании «Релайт-недвижимость» Константин Барсуков. Исключением, по его словам, являются ипотечники, которые могут столкнуться с непредвиденными денежными проблемами из-за непростой экономической ситуации.

Стоит сделать так: если планы были по покупке — вы уже приступили к поиску, планировали сделку, — то отменять это не надо, потому что, несмотря на экономические проблемы, жилищная ситуация у вас не изменится, — считает эксперт.

Он отметил, что из-за сложившейся ситуации возможна волатильность цен на недвижимость, и один из сценариев, который не стоит исключать, — падение цен.

Один из возможных сценариев, и ничуть не менее вероятный, чем рост цен, — это их падение. Надо задуматься о том, что возможно, если цены упадут, — то придётся ждать несколько лет, пока цены восстановятся и станут ещё выше. Какой бы сильный кризис ни был, пройдёт пять лет, и цены вырастут ещё сильнее, чем были, — сказал он.

Эксперт уверен, что граждане, желающие заработать на покупке недвижимости с целью дальнейшей её продажи, рискуют потерять часть денег.

Если вы думаете, что вложитесь в недвижимость, а через годик продадите её — то так делать не надо, потому что цены могут упасть и через год вы продадите дешевле, — предостерёг Барсуков.

Покупка недвижимости имеет смысл, если деньги не понадобятся в ближайшее время и есть возможность заморозить этот актив на срок от нескольких месяцев до нескольких лет, подытожил эксперт.

Ранее стало известно, что спрос на новостройки в Новосибирске вырос на треть. В девелоперской компании «Брусника» с 24 февраля по 1 марта спрос вырос на 29%, а в «АКВА СИТИ» зафиксировали 35-процентный прирост в последние дни. Компания «Мета» получает от клиентов в два-три раза больше обращений, чем обычно. Специалист по недвижимости компании «Этажи» Роман Петренко считает, что происходящее на рынке связано с нестабильностью рубля.