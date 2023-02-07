В Петербурге съемка селфи у железной дороги закончилась в больнице В Санкт-Петербурге электричка сбила двух девушек, снимавших селфи перед приближающимся составом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге электропоезд сбил двух 20-летних девушек, снимавших селфи на фоне состава, сообщается на сайте Управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО). Пострадавшие госпитализированы с травмами.

Инцидент произошел накануне в Курортном районе Северной столицы, на станции Разлив. Девушки переходили железнодорожные пути в неустановленном месте и вдобавок решили сделать фото на фоне электрички сообщением Белоостров — Санкт-Петербург — Сестрорецк. Машинист успел применить экстренное торможение, поэтому поезд задел девушек по касательной. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Москве 13-летняя школьница попала под поезд во время съемки видеоролика. Машинист видел девочку и применил экстренное торможение, но предотвратить столкновение не удалось, поскольку скорость состава составляла 75 км/ч. Школьница скончалась в больнице от полученных травм.

В конце прошлого года на востоке Москвы в районе перегона Ухтомская — Косино под электричку попали двое мужчин. Один из них скончался.