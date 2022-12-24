На востоке Москвы электричка сбила двух мужчин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На востоке Москвы в районе перегона Ухтомская — Косино один мужчина погиб, еще один получил травмы, попав под электричку, сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО. Отмечается, что погиб житель Подмосковья 2000 года рождения. В ведомстве уточнили, что в настоящее время уточняются детали происшествия.

Сегодня около 18:30 на 18-м км перегона Ухтомская — Косино электропоездом сообщением Ипподром — Москва были травмированы двое граждан, — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что личность выжившего мужчины, который был госпитализирован, устанавливается.

Ранее два человека пострадали при столкновении электрички и такси в Подмосковье. Авария произошла в ночь на 4 декабря на перегоне Зеленый бор — Ивантеевка, на нерегулируемом переезде. Электричка следовала по маршруту Москва — Фрязино.

На юго-востоке Москвы в районе Люблинской улицы ранее автобус врезался в столб. В результате пострадали 13 человек, включая пятерых детей. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением.