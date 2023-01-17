Школьница погибла, снимая ролик для соцсетей Baza: 13-летняя россиянка сняла свою смерть под колесами поезда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza опубликовал видеозапись, на которой 13-летняя девочка сняла, как попала под поезд. Отмечается, что трагедия произошла в тот момент, когда она записывая ролик в социальной сети. Школьница погибла.

По данным канала, россиянка погибла 2 апреля на перегоне между станциями Двойная — Ельмут. Машинист грузового поезда заметил ребенка, когда выезжал со станции — она переходила пути. Потом школьница скрылась из виду, но позже снова оказалась на путях — в этот момент поезд шел со скоростью 75 километров в час.