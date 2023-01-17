Telegram-канал Baza опубликовал видеозапись, на которой 13-летняя девочка сняла, как попала под поезд. Отмечается, что трагедия произошла в тот момент, когда она записывая ролик в социальной сети. Школьница погибла.
По данным канала, россиянка погибла 2 апреля на перегоне между станциями Двойная — Ельмут. Машинист грузового поезда заметил ребенка, когда выезжал со станции — она переходила пути. Потом школьница скрылась из виду, но позже снова оказалась на путях — в этот момент поезд шел со скоростью 75 километров в час.
Машинист применил экстренное торможение, но предотвратить столкновение было уже невозможно. От полученных травм девочка скончалась в больнице, — говорится в сообщении канала.