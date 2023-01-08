В Самарской области простились с погибшими в Макеевке военнослужащими

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Жители Тольятти Самарской области простились с земляками, погибшими в пункте размещения военнослужащих в Макеевке при обстреле ВСУ, сообщает пресс-служба администрации города во «ВКонтакте». Глава Тольятти Николай Ренц пообещал оказать всю необходимую помощь родным погибших.

В Тольятти простились с Алексеем Горюновым и Сергеем Безалтычным. Наши земляки погибли в ночь на 1 января в результате вражеского обстрела боевиками ВСУ в Макеевке. Проводить в последний путь Алексея и Сергея пришли родные и близкие, друзья, соседи, коллеги по работе, боевые товарищи, — говорится в сообщении администрации.

ВСУ нанесли удар по пункту временного размещения российских военнослужащих в Макеевке ДНР в новогоднюю ночь. По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, по зданию ПТУ, где находились военнослужащие, было выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS, две из которых были сбиты силами ПВО. Он заверил, что родственникам и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь. Изначально сообщалось о 63 погибших солдатах.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что среди погибших в Макеевке числятся жители Самарской области.

В связи с трагедией в Макеевке на площади Славы в Самаре прошел памятный митинг. Мероприятие началось со службы по умершим. Собравшиеся почтили память солдат минутой молчания, после чего возложили цветы к Вечному огню. Память о погибших также почтили в Тольятти.