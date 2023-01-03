В Самаре прошел митинг в память о погибших в Макеевке военных

Фото: Альберт Дзень/ТАСС

Самара. Участники траурного митинга на площади Славы в память о погибших в спецоперации

В Самаре на площади Славы прошел памятный митинг, посвященный погибшим в Макеевке российским военным, передает РИА Новости. Мероприятие началось со службы по умершим. Собравшиеся почтили память солдат минутой молчания, после чего возложили цветы к Вечному огню.

Три дня не сплю я, не спит Самара. Мы постоянно на связи с женами наших ребят. Это очень тяжело и страшно. Но нас не сломить. Горе объединяет... Мы не простим, и однозначно победа будет за нами, — рассказала председатель женсовета 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Екатерина Колотовкина.

Память о погибших также почтили в Тольятти, на встрече у Вечного огня собрались участники боевых действий, представители ветеранских и общественных организаций, жители города.

ВСУ нанесли удар по пункту временного размещения российских военных в Макеевке ДНР в новогоднюю ночь. По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, по зданию ПТУ, где находились военнослужащие, было выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS, две из которых были сбиты силами ПВО. Погибли 63 бойца.

Источник в правоохранительных органах ДНР предположил, что украинские военные нанесли удар по зданию ПТУ в Макеевке из-за повышенной сотовой активности военнослужащих. Он высказал мнение, что противник отследил сигнал телефонов при помощи разведывательного комплекса ECHELON. В Минобороны России эту информацию не подтвердили.