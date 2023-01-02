Минобороны: в результате удара ВСУ в Макеевке погибли 63 российских военных

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Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания ПТУ 19 в городе Макеевка

Жертвами удара ВСУ по пункту временного размещения подразделения российских военных в районе населенного пункта Макеевка ДНР стали 63 человека, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, всего по зданию было выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS, два снаряда были сбиты силами ПВО.

Киевским режимом нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка Донецкой Народной Республики. Российскими средствами ПВО два реактивных снаряда HIMARS были сбиты. В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих, — сказал Конашенков.

Представитель ведомства добавил, что родственникам и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее источник в правоохранительных органах ДНР предположил в разговоре с ТАСС, что украинские военные ударили по зданию ПТУ в районе Макеевки из-за повышенной сотовой активности военнослужащих. Он высказал мнение, что противник отследил сигнал телефонов при помощи разведывательного комплекса ECHELON. В Минобороны эту информацию не подтвердили.

В свою очередь бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) высказал мнение, что ситуация с атакой ВСУ на пункт размещения российских военных, подобная той, что произошла в новогоднюю ночь в Макеевке, может повториться. Он предположил, что это не единственное расположение военного состава в зоне поражения РСЗО HIMARS.