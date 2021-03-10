В Рязанской области придумали новый штраф для автовладельцев

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Автовладельцы одного из поселений Рязанской области оказались в сложной ситуации: жителям частных домов начали приходить штрафы за парковку машин за пределами двора. Суммы взысканий ощутимые — для начала 500 рублей, а затем пять тысяч.

Оказалось, что таковы новые правила благоустройства: оставлять машины около собственных ворот нельзя больше, чем на сутки. Граждане недоумевают: в частном секторе машины никому не мешают, уверены они. Так, личный транспорт здесь оставляли всегда, а больше и негде, передаёт ГТРК «Ока».

Оказалось, новые нормы, принятые на местном уровне, одинаково актуальны для всех сёл и посёлков в округе. Правда, «письма счастья» получили пока только жители села Заборье. В местом почтовом отделении сообщили, что штрафных квитанций было прислано несколько десятков, и только на адреса частных домов. К жителям многоэтажек претензий нет. По крайней мере, пока.

Суть требований заключается в том, что автомобили на придомовой территории, которая является муниципальной землёй, нельзя хранить больше суток. Фиксация нарушений выполняется привычным способом — с помощью фотосъёмки. Однако у жителей к нему масса претензий. Во-первых, в период между «фотосессиями» люди зачастую уезжают по делам, прерывая стоянку в течение суток, а на снимках это не отобразить. Во-вторых, уже известны случаи рассылки штрафов невиновным людям: например, уведомление пришло даже 90-летней пенсионерке, которая не выходит из дома и понятия не имеет, чья машина была припарковано у её забора. Да и сама принципиальность в этом вопросе людям не очевидна.

Районные власти скандальную ситуацию комментировать не стали: предложили написать запрос и пообещали подумать над ответами.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве с 5 апреля произойдут изменения в стоимости эвакуации машин, владельцы которых пренебрегают правилами парковки. Штрафа решено увеличить.