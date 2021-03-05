В Москве изменится стоимость эвакуации автомобилей-нарушителей

https://static.news.ru/photo/711081ae-7dd4-11eb-9920-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 5 апреля в российской столице произойдут изменения в стоимости эвакуации машин, владельцы которых пренебрегают правилами парковки. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Там отметили, что новые тарифы будут учитывать экономическую обоснованность стоимости процедуры эвакуации и учитывать реальные затраты. Речь идёт о стоимости топлива для эвакуаторов, зарплату водителям и техникам, деньги на ремонт эвакуационных машин и их обслуживание.

Эти изменения, как подчеркнули в дептрансе, никак не затронут добропорядочных автовладельцев. Однако и нарушителям нововведение понравится. Дело в том, что для москвичей, чьи авто попали на спецстоянку, установят более низкие тарифы, чем реальная стоимость процесса. Однако есть одно условие: эвакуацию нужно вовремя оплатить, и чем раньше, чем дешевле данное нарушение обойдётся.

Эвакуация автомобиля категории В с двигателем от 80 до 250 лошадиных сил в 2021 году обходится городу в 9130 рублей. Если водитель оплатит штраф в течение 60 дней после того, как заберёт машину со спецстоянки, то ему придётся заплатить 6450 рублей, но тут можно сэкономить. В дептрансе уточнили, что если заплатить штраф ещё до получения машины, то нарушителю положена скидка ещё в 25% и он заплатит только 4837 рублей.

До этого в дептрансе сообщили, что в пятницу, 5 марта, на территории Москвы пробки достигли восьми баллов, писал NEWS.ru.