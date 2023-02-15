В Рязани девушка выпала из окна пятиэтажки на кондиционер

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Рязани на Забайкальской улице девушка выпала из окна и приземлилась на кондиционер, висевший этажом ниже. Местная жительница по неизвестным причинам упала с пятого этажа, передает «МК в Рязани» со ссылкой на сообщение очевидцев в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщает издание, инцидент произошел вечером во вторник, 14 февраля. На место происшествия прибыли спасатели, полицейские и сотрудники скорой помощи.

Рязанку удалось снять с кондиционера, протянув пожарную лестницу. По словам очевидцев, после этого девушку увезли в больницу на машине скорой. О ее состоянии на данный момент неизвестно.

В начале февраля в Санкт-Петербурге спасатели сняли с подоконника девочку в одном из домов на набережной реки Мойка. По словам свидетелей происшествия, ребенок выбил стекло бейсбольной битой, а после стал кидать осколки на тротуар. После этого девочка стала выбрасывать из окна карандаши, фломастеры и другие предметы, взобравшись на подоконник.

В городе Волжский Волгоградской области 2 февраля пятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа и всю ночь пролежал в снегу, дожидаясь помощи. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. В отношении его матери заведено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».