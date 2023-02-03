Выпавший из окна мальчик всю ночь пролежал в снегу В Волжском мальчик выпал из окна и всю ночь пролежал в снегу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Волжском Волгоградской области пятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа и всю ночь пролежал в снегу, дожидаясь помощи, сообщают РИА Новости со ссылкой на ГУМВД по региону. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. На мать ребенка завели уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

Данные о найденном возле дома ребенке поступили в местное ОВД утром 2 февраля. Ребенок пролежал в снегу всю ночь, лишенный возможности выбраться. Его мать тем временем гуляла со своей подругой и вернулась домой, когда на месте происшествия уже работали правоохранители.

Мать мальчика вечером употребила дома спиртные напитки, уложила его спать и отправилась с подругой в увеселительные заведения. Женщина гуляла до утра и вернулась, когда на месте происшествия уже работали полицейские, — сообщили в ГУМВД Волгоградской области.

Мать мальчика уже состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, добавили правоохранители. В новую квартиру женщина переехала только два дня назад. Также издание уточнило, что температура в Волжском колеблется в диапазоне от −10 до 0 градусов, но ночью стабильно мороз.

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